30.12.2016 13:54:30

Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 4 kişi hakkında adli işlemler başlatılırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 4 kişi hakkında adli işlemler başlatılırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen başarılı çalışmalarda, İlimiz Küçük Kızılhisar Mahallesinde bulunan bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu esrar maddesi bulunduğu şeklinde istihbarı bilgiler elde edilmesi üzerine, belirtilen adres ve civarında Uyuşturucu ile Mücadele Ekiplerimiz gerekli çalışmalara başlanmış, bahse konu ikametten çıkan elinde iki büyük siyah poşet olduğu görülen İ.S. isimli erkek şüpheli şahıstan poşetler içerisinde 10 kilogram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahısın çıktığı ikamette yapılan aramada ise, ikametin çeşitli odalarında farklı miktarlarda poşetler içerisinde toplam 30 kilogram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi olmak üzere toplamda 40 kg uyuşturucu esrar maddesi ve 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu maddelerin ticaretini ve kuryeliğini yapan H.S., C.Y., M.G. ve İ.S. isimli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlemlere başlandı" denildi.