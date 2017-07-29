30.07.2017 01:15:33

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik timi tarafından düzenlenen operasyonda 78 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Özalp'ta durdurulan bir araçta Lisa isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada aracın tavanına gizlenmiş 150 paket halinde 78 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gündüz 11 kilogram eroin ele geçirilmişti

Van'ı Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 J 8874 plakalı kamyoneti durdurdu.