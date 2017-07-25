25.07.2017 21:46:22

Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: 1.5 ton !

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ezine ilçesinde yaptığı operasyonda paket halinde 1.5 ton esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları bir ihbar üzerine Ezine ilçesi Tavaklı bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, 73 paket halinde toplam 1.5 ton esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, olaya karışan kişilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.