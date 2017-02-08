08.02.2017 12:43:08

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 16 kişiden 15'i tutuklandı.

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Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 16 kişiden 15'i tutuklandı.Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 15'i tutuklanırken bir kişi de serbest kaldı.Düzenlenen operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 31 adet av fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 53 fişek bonzai uyuşturucu maddesi, 40 adet extacy uyuşturucu hap, 2 fişek esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet yarısı içilmiş esrarla karışık sigara, 20 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirilmişti.