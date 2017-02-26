27.02.2017 12:52:09

Uyuşturucu tacirleri 'sifonu' çekemeden yakalandı

Konya'da narkotik polisinin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6'sı kadın 12 kişi gözaltına alındı.

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Konya'da narkotik polisinin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6'sı kadın 12 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde torbacılık olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takibin ardından yeterli delile ulaşan polis, Karatay ilçesinde torbacılık yaptığı öne sürülen E.H. isimli bir kadının evine operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, evde bulunan 6'sı kadın 8 kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçiren polis, banyodaki klozete dökülmüş binlerce uyuşturucu hapı da sifonu çekilmeden ele geçirdi.Öte yandan, polis ekipleri çevre yolu uygulamalarında da 2,5 kilogram esrar ele geçirirken, bir eve düzenlediği operasyonda da 12 paket satışa hazır eroin ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Şüphelilerden birinin polis aracından indirildiği sırada ağlaması dikkat çekti. Hastanedeki işlemlerin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.