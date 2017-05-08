09.05.2017 11:17:13

Uyuşturucu sevkıyatı yapan 3 kişi yakalandı

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine uyuşturucu sevkıyatı yapan 3 kişi Hilvan-Bozova yol ayrımında yakalandı.

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Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine uyuşturucu sevkıyatı yapan 3 kişi Hilvan-Bozova yol ayrımında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, ilin giriş ve çıkışında arama noktaları oluşturdu. Hilvan-Bozova yol ayrımında arama noktası oluşturan ekipler, durumundan şüphelendiği 2 otomobilde yaptığı aramada 23 paket halinde 143 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirdi.Ekipler tarafından uyuşturucu sevkıyatında kullanılan otomobillere el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fehmi Ş., İzzet B., Hüseyin A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.