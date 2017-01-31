01.02.2017 00:52:32

Uyuşturucu satıcısı kadın polisten kaçamadı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan kadın polisten kaçamadı.

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan kadın polisten kaçamadı.Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince Şeyh Adil Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapılan evi takibe aldı. Evin çevresinde önlem alan sivil ekipler, ikametten çıkan Gamze K. (24) yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu satıcısı kadının üzerinde yapılan üst aramasında 42 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği iddia edilen 475 TL nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı Gamze K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.