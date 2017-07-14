14.07.2017 10:37:43

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Mersin polisi, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 2 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 407 gram esrar ile 20 paket halinde eroin ele geçirdi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ihbar ve istihbaratları değerlendirerek, yaptığı uygulamalarla da sokak satıcılarına nefes aldırmayan ekipler, merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş ve Yusuf Kılıç mahallelerine yaptığı operasyonda 2 kilo 300 gram eroin ile 1 kilo esrar ve satıştan elde edilen 195 lira para ele geçirdi.



Yine ekipler Adnan Menderes Bulvarı Kültür Parkı içinde yaptıkları çalışmalarda satışa hazır 20 paket eroin ile 7 gram esrar buldu. Ekiplerin merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ne düzenlediği operasyonda ise 400 gram esrar ile 830 lira para ele geçirildi.



Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.