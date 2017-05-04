04.05.2017 22:08:08

Uyuşturucu satıcılarına ağır darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, son 4 günde 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 424 kilogram eroin, 820 gram kokain, 30 kilogram esrar, 37 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda eroin, kokain ve esrar ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından, son 4 günde Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kilis ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi verildi.

Buna göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 424,53 kilogram eroin, 820 gram kokain, 30,12 kilogram esrar, 37 bin 175 uyuşturucu hap, 200 litre ve 15 bin 255 adet uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, bir silah ile 25 bin 900 dolar ele geçirildi.