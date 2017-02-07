07.02.2017 15:17:00

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonda, M.B., F.N.D., M.L., R.Ş., F.K., A.B. ve M.K.'nın yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların yapılan üst aramalarında sakız kutularının içinde ve küçük el çantalarının içine gizlenmiş vaziyette 31 gram metamfetamin maddesinin ele geçirilmişti.A.B. ve M.K.'nın emniyette yapılan işlemin ardından serbest bırakılırken, M.B., F.N.D., M.L., R.S. ve F.K.'nın ise geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.