SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
22.02.2017 16:33:25

Uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 kişiden 15'i tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 kişiden 15'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Kocaeli Emniyet Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda 115 kilogram esrar, 38 kök Hint keneviri ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 kişiden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İsmail Gündüz / İHA)
    YORUM YAZ
Menfez paşası Zekeriya Kuzu domuzlarla mı kaldı?
'Almanya'daki Türk cinayetleri davasının tanıkları birer birer ölüyor'
Başbakan: İki başlılık olmaz, irade tek olmalı BAŞBAKAN: İKİ BAŞLILIK OLMAZ, İRADE TEK OLMALI
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Erdoğan'a suikast timindeki Sarıbey: Ölüm makinası olarak yetiştirildim
Dünyanın 'Trumputin' kaygısı
'Bahçeli'nin hatrına idam gelir mi?'
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili açıklama
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
Kıbrıs görüşmelerinde kriz devam ediyor! Türk tarafından yeni karar!
Menbiç ve Rakka açıklaması
Irmak bebeğin babası cinnet getirdi!
CIA Suriyeli muhaliflere askeri yardımı kesti!
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
ABD: Rusya Kırım'ı vermezse yaptırım sürer
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
Kılıçdaroğlu mu daha iyi bozkurt yapıyor Yıldırım mı?
'Ömer Halisdemir'i vurdum ama nefsi müdafaaydı'
Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmayacağına inanıyor
Güneydoğu'dan 299 milyon dolarlık ihracat
Güneydoğu'dan 299 milyon dolarlık ihracat
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 299 milyon 734 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.
22.02.2017 16:29:31
Bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Ermenistan ordusunun top atışı sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.
22.02.2017 16:29:26
Abur cuburla tanıştılar, ilk kez obezite vakası görüldü
Abur cuburla tanıştılar, ilk kez obezite vakası görüldü
Kuzey Kutbu'nun Arktik bölgesinde yaşayan yerlilerin abur cuburla tanışmasının ardından ilk kez obezite görüldü.
22.02.2017 16:18:12
Metrelerce savrulan lastik, adama böyle çarptı
Metrelerce savrulan lastik, adama böyle çarptı
Metrelerce savrulan lastik, yol kenarındaki adama böyle çarptı.
22.02.2017 16:12:09
İnsan hakları örgütlerinden Cenevre görüşmeleri öncesi çağrı
İnsan hakları örgütlerinden Cenevre görüşmeleri öncesi çağrı
İnsan hakları örgütleri, Cenevre'deki görüşmelerde insan hakları konusunun öncelenmesi çağrısında bulundu.
22.02.2017 16:05:21
'Balistik Test Merkezi' geliyor
'Balistik Test Merkezi' geliyor
Güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanların testleri için Milli Balistik Test Merkezi kurulacak.
22.02.2017 16:01:16
Filistinlilerin yarım asırlık özlemi: Lifta kasabası
Filistinlilerin yarım asırlık özlemi: Lifta kasabası
Osmanlı döneminde bir nahiye olarak kayıtlara geçen ve Filistin'in diğer pek çok bölgesinde olduğu gibi Siyonist harekete bağlı Yahudi örgütler tarafından halkı göçe zorlanan Lifta kasabası bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
22.02.2017 15:58:35
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de bir anket daha!
AK Parti'de bir anket daha!
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
Demirtaş'a hapis cezası
Demirtaş'a hapis cezası
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları