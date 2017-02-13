13.02.2017 18:22:25

Uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Bursa'da 2 farklı otomobille şehre uyuşturucu sokmak isterken gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

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Bursa'da 2 farklı otomobille şehre uyuşturucu sokmak isterken gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 10 kişilik uyuşturucu şebekesinin 5'erli gruplar halinde 2 farklı otomobille şehre yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarını alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içinde H.İ. (21), S.O. (25), M.D. (21), H.Y. (20) ve M.Y. (25) isimli kişilerin bulunduğu 06 plakalı otomobili Yıldırım ilçesindeki bir ikametin önünde, S.U. (25), A.T.(30), O.D. (34), B.Ç.(28) ve N.A.(23) isimli kişilerin bulunduğu 16 plakalı diğer otomobili ise Osmangazi ilçesinde bir evin önünde durdurdu. Yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kiraladıkları evlerde saklamak isteyen 10 kişi kaçmak istese de, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.Narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonda 2 ayrı araç, 2 ev ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 718 gram metamfetamin, 23 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten Bursa polisi, şahısların İstanbul ve Ankara'da bağlantılı oldukları K.B. (30), A.S.A .(22) ve D.A.(51) isimli şahısları da Bursa'ya getirdi. Şahısların kullandığı İstanbul Kartal'dan çalıntı olduğu belirlenen 34 plakalı lüks otomobilin arka koltuğunda gıda poşeti içine saklanmış bin 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklandı.