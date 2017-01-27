27.01.2017 10:00:17

Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

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Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 2 ayrı eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, evden kaçmaya çalışan bir şüpheliyi yakalayarak üst araması yaptı. Aramada şahıstan 3 adet ecstasy hap ele geçirilirken, evde yapılan aramada ise, tepsi üzerinde satışa hazır vaziyette 19 ayrı paket halinde 50 grama yakın esrar, 7 adet ecstasy hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.Başka bir eve düzenlenen baskında ise, 22 ayrı paket halinde 20 grama yakın esrar ve ilaç kutusu içinde 44 adet ecstasy hap ile folyo içinde 1 grama yakın metamfetamin uyuşturucuya el konuldu.Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.