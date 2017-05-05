06.05.2017 10:11:58

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen muavinin feci sonu

Ankara'dan Sinop'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsünün muavini, Çankırı'da otobüs içerisinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ankara'dan Sinop'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsünün muavini, Çankırı'da otobüs içerisinde fenalaşarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü Çankırı şehir merkezinden geçtiği sırada araç muavini E.M.(20) otobüs içerisinde fenalaştı. İlk müdahalesi yolcular tarafından yapılan muavin olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastane acil servisinde yapılan ilk müdahalede madde kullandığı tespit edilen E.M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sentetik uyuşturucu bonzaiden öldüğü iddia edilen gencin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayın tanığı olan ve ilk müdahaleyi yapan yolcular, genç muavinin servis yaparken ayakta durmakta zorlandığını söyledi.Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.