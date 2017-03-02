03.03.2017 01:05:36

Uyuşturucu kullanan kadınların sayısında artış

Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulunun 2016 yılı raporuna göre, dünya genelinde uyuşturucu kullanan kadınların sayısı artıyor

Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB), dünya genelinde uyuşturucu kullanan kadınların sayısında ciddi bir artış olduğunu duyurarak, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadele ve rehabilitasyon programlarında cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan INCB'nin 2016 yılı raporunda, dünya genelinde kadın madde bağımlılarının oranında dikkate değer bir artış gözlemlendiği bildirildi.

Raporda, uyuşturucu bağımlısı kadınların tedavisi için daha fazla finansal imkan sunularak sorunun çözümü konusunda daha iyi organize olunması gerektiği vurgulandı.

Dünya genelinde uyuşturucu bağımlılarının üçte birini kadın ve kızların oluşturduğu ifade edilen raporda, bireylerin ortalama aylık kazancının yüksek olduğu ülkelerde bu oranın daha da fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sadece beş kadından birinin tedavi ve rehabilitasyona erişiminin olduğuna değinilen raporda, uyuşturucu kullanan kadınlar arasında HIV virüsünün daha yaygın olduğuna ve madde bağımlısı kadınların erkeklere oranla daha fazla sağlık sorunu yaşadığına işaret edildi.

Kurulun raporunda, tedavi ve rehabilitasyon programları için daha fazla yatırım gerektiği de kaydedildi.

INCB Başkanı Werner Sipp ise konuya ilişkin açıklamasında, "Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede cinsiyet ayrımı yapılmamalı. Herkesin bakış açısını değiştirmek istiyoruz. Uyuşturucu kullanan ya da uyuşturucu suçuna bulaşmış kadınların ve ailelerinin haklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.