11.05.2017 14:59:58

Uyuşturucu ile sosyal medyada da mücadele edilecek

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelede suç ve suçlu ile etkin mücadele bilincini oluşturma amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ait sosyal medya hesaplarının oluşturulduğu bildirildi.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelede suç ve suçlu ile etkin mücadele bilincini oluşturma amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ait sosyal medya hesaplarının oluşturulduğu bildirildi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde, "Uyuşturucuyla sürdürülen kararlı mücadele kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi verme, kullanılmasını alanen özendirme ve bu nitelikte yayın yapan kişi/kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden işlediği suçları önleme, milli birlik ve beraberlik içerisinde toplum desteğini sağlama, suç ve suçlu ile etkin mücadele bilincini oluşturma, meydana gelen olayların soruşturulması, aydınlatılması, faillerinin yakalanarak adli makamlara sevk edilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ait;1-www.facebook.com/Narkotik-Suçlarla-Mücadele-Daire-Başkanlığı-19822879184636872-www.twitter.com/NarkotiksmDB3-www.instagram.com/narkotiksmdb4-www.youtube.com/channel/UCv2GfOWBdYcqulTfMeokXwwsosyal medya hesapları oluşturulmuştur."