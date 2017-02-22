22.02.2017 16:11:17

Uyuşturucu ile cinsel istismar yapan 11 kişiye soruşturma

Kocaeli'de evinden kaçarak başka bir eve sığınan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisine uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de evinden kaçarak başka bir eve sığınan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisine uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi C.G.'ye sığındığı evde uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Konu ile ilgili Kocaeli Emniyeti'nden yapılan açıklamada cinsel istismara karıştığı iddia edilen 11 kişinin tespit edilerek yakalandığı ifade edildi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlimizde yayınlanan yerel gazetelerde çıkan 'Başiskele'deki evinden kaçarak yaklaşık bir hafta sonra bulunan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi C.G, polise verdiği ifade de, İzmit'de bir evde kaldığını kendisine uyuşturucu madde verildiğini söylemişti' konulu haberler ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından C.G. isimli kız çocuğu ile ailesine ulaşılarak detaylandırılan ifadeler kapsamında Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yaşı küçük C.G.'ye uyuşturucu madde veren ve cinsel istismarda bulunan 11 şüphelinin tespiti yapılmıştır.""Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar gereği Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüz ile Çocuk Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalarda tespiti yapılan 11 şüpheli 14 Şubat tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanmıştır. Yaşı küçük C.G. isimli şahsa uyuşturucu madde temin eden, içmesine aracılık eden ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken kendisine cinsel istismarda bulunan, aralarında yaşı küçük erkek çocuklarının da bulunduğu toplam 11 şahsa Adli işlem yapılmıştır."