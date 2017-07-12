12.07.2017 11:11:26

Uyuşturucu çetesi çökertildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı 6 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 42 bin 327 kök kenevir bitkisi, 24 kilo 320 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca, 58 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Saimbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alanları yok ederek, açtıkları tarlalarda yasadışı kenevir bitkisi ekerek uyuşturucu madde ticareti yapan çeteye operasyon düzenledi.



Operasyon için teknik ve fiziki takip çalışması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Droneların da kullanıldığı operasyonun sonunda ulaşılması güç arazi kesimlerinde ağaçları katlederek, araziyi kenevir tarlası haline getiren çete çökertildi.



Operasyonda olaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan aramalarda; 42 bin 327 kök kenevir bitkisi, 24 kilo 320 gram kubar esrar maddesi, 1 adet Glock marka tabanca, 58 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.