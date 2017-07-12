12.07.2017 11:19:34

Uyurgezer genç 8. kattan düştü

Çankırı'da uyurgezer olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Orhan Aslan, 8'inci katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Uyurgezer olduğu öne sürülen Orhan Aslan, önceki akşam Mimar Sinan Mahallesi'nde TOKİ konutlarında ailesiyle yaşadığı 8'inci kattaki evinin penceresine çıktı. Aile bireyleri tarafından son anda fark edilen ve yakalanmaya çalışılan Aslan, beton zemine düştü.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Aslan, ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.