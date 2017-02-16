16.02.2017 17:33:03

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifika töreni yapıldı

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve KOSGEB işbirliğiyle hazırlanan 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini' başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

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Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve KOSGEB işbirliğiyle hazırlanan "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini" başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.İİBF Konferans Salonunda düzenlenen sertifika törenine Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Kenan Yakuboğlu, Genel Sekreter yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ufuk Bircan, Uzm. Ali Haluk İzol, KOSGEB Diyarbakır Müdürü Mehmet Fidan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Gül, üniversitenin asli görevinin eğitim ve bilim üretmek olduğunu ancak başarılı bir şekilde mezun ettiği öğrencilerine, hayata atıldıklarında da yardımcı olması gerektiğini söyleyerek sertifika programının bu çerçevede yapılmış bir etkinlik olduğunu vurguladı. Gül öğrencilere hitaben, "Değerli öğrencilerim sizler henüz çok gençsiniz, bu sıralardan itibaren bu eğitimi almanız sizler için çok avantajlı olmuştur. Herkes bu eğitim alamıyor, belirli sayıda kişiye bu eğitim veriliyor dolayısıyla bunun kıymetini bilin ve bu eğitim üzenine başkalarını da eklerseniz ileride çok iyi girişimciler olabilirsiniz" dedi.İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Demirhan konuşmasında, "Malumunuz, rekabet çağındayız kamu kuruluşları veya özel sektör istihdam konusunda işverenler olarak artık daha donanımlı elemanları kazanma eğilimindeler. Onun için öğrencilerimizin bu tür eğitim ve sertifika programlarına mümkün olduğunca katılmaları gerekir" diye konuştu.KOSGEB Diyarbakır Müdürü Mehmet Fidan ise, "Ülkemizin kalkınması için, ekonominin büyümesi için öncelikle üretmemiz gerekiyor. Kalkınmanın en önemli unsurlarından biri girişimciliktir. Eğitim gördüğünüz girişimcilik programı sertifikası sizin için önemli olacaktır ve Türkiye'nin her yerinde kullanıp işinizi kurabilirsiniz" dedi.Konuşmaların ardından programa katılarak başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi.