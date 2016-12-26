26.12.2016 17:50:17

Uyanık soyguncular yakayı ele verdi

Sakarya'nın Erenler İlçesinde borçlarını ödemek için bankadan yüklü miktarda para çeken adamı, akıllara durgunluk verecek bir yöntemle dolandıran 3 şüpheli kısa sürede çaldıkları paralarla yakalandı.

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Sakarya'nın Erenler İlçesinde borçlarını ödemek için bankadan yüklü miktarda para çeken adamı, akıllara durgunluk verecek bir yöntemle dolandıran 3 şüpheli kısa sürede çaldıkları paralarla yakalandı.Erenler İlçesi Toptancılar Çarşısındaki (TOPÇA) bir bankaya gelen S.H., borçlarını ödemek için 28 bin TL para çekti. Otomobiline binerek hareket eden şahsı, trafik ışıklarında yanına yanaşan başka bir otomobilde bulunan kişiler lastiğinin patlak olduğu konusunda uyardı. Aracının lastiğini değiştirmek için 100 metre ileride duran şahsın yanına sözde yardım etmek için giden uyanık hırsızlar, S.H.'yi oyalarken, içlerinden biri arabanın ön koltuğunda bulunan paraları çalarak, kendisini bekleyen otomobille kayıplara karıştı.Parası çalınan S.H., isimli vatandaş durumu hemen polise bildirdi. Şahısları yakalamak için geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, şahısları Erenler İlçesi Yıldıztepe Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.Hırsızlık yapan S.D., O.D., ve K.Y., şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.