21.02.2017 14:25:50

Usta isimler öykü üzerine konuştu

Tepebaşı Belediyesi tarafından Dünya Öykü Günü dolayısıyla gerçekleştirilen söyleşinin konukları Faruk Duman ve Nilüfer Altunkaya oldu.

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Tepebaşı Belediyesi tarafından Dünya Öykü Günü dolayısıyla gerçekleştirilen söyleşinin konukları Faruk Duman ve Nilüfer Altunkaya oldu.Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi'nde gerçekleştirilen söyleşiye ilgi yoğun oldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın da katıldığı söyleşide konuşan Faruk Duman ve Nilüfer Altunkaya öykücülük üzerine önemli bilgiler paylaştılar. İnsanlar her şeyleri formüle sokmaya çok hazır olduğunu ifade eden Faruk Duman; "Öyküler belli bir düzenle ve kuralla yazılır gibi birçok düzen oluşturuluyor. Dolayısıyla yazmaya başlayan bir insanında en başta karşısına çıkan zorluk budur" dedi. Duman, çocukluğun öyküyle ilk tanışma alanı olduğunu ifade ederek, "Çocukluk, bana göre, en sağlıklı ve uyumlu tazeliğin olduğu bir dönemdir. Hepimizin hem canlı hem atak olduğu zamandır. Aslında insanın kurduğu yapay toplum, o zekayı, tazeliği yok etmeye yöneliktir" diye konuştu.Nilüfer Altunkaya ise atölye çalışmalarında yeri geldikçe Faruk Duman'dan bahsettiğini kaydederek; "Bazı yazarlar bizim için hep özeldir. Çocukluk genel olarak çok baskın bir tema olarak karşımıza çıkıyor. Yazmakla yazarlıkla ilgili ilk heveslerin ilk adımların atıldığı ve heyecanın duyulduğu büyülü bir dönemdir çocukluk. Çocukluk dönemi sosyal baskının olmadığı dönem ve biz sosyal baskı olduğu dönemlerde değişiyoruz. Küçükken bazı şeylere karşı merak oluyor ve büyüdükçe o merak bitiyor. Belki de sanatçılarında bir yanının çocuk kalması gerekiyor. Bu modern hayattan kent yaşamından çıkıp daha otantik ya da doğaya yakın olma fikri belki bu çocukluk duygusuyla beslenen bir şey." şeklinde konuştu.Söyleşinin ardından konuklara çiçek takdim eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, keyifli sohbet için Faruk Duman ve Nilüfer Altunkaya'ya teşekkür etti. Faruk Duman söyleşi sonrasında okurlarının getirdiği kitapları imzaladı.