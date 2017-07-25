25.07.2017 09:23:18

Uslanmaz sürücü kanala düştü

Adana'da, daha önce 3 kez alkolden işlem gören sürücü, aşırı alkollü bir şekilde aracıyla kanala düştü.

Kaza, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet yürekli yönetimindeki 34 SK 710 plakalı otomobil aşırı suratlı olduğu için virajı alamayıp kanala düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada vatandaşlardan Volkan Keser, elinde keser ile suya atladı. Volkan Keser, aracın camını kırarak araç içinde bulunana Yürekliyi çıkardı. Araçtan çıkarılan Yürekli, aracının sudan çıkarılmadan bir yere gitmeyeceğini söylerken, polis ekiplerince ikna edilip hastaneye kaldırıldı.



Trafik polisleri Mehmet Yürekli'nin sorgusunu yaptığında, daha önce 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Yine alkollü bir şekilde araç kullanan Yürekli'nin ehliyetine el konuldu.