10.05.2017 23:14:55

Üsküp ve Saraybosna'da Berat Kandili

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen program ile Berat Kandili idrak edildi.

Mustafa Paşa Camisi'nden akşam namazının kılınmasının ardından Berat Kandili vesilesiyle ilahilerin, kasidelerin ve Kuran-ı Kerim'in okunduğu program yapıldı.

Türkiye Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Makedonya İslam Birliği tarafından düzenlenen program, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığından Yaşar Çuhadar'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından Prof. Dr. Fatih Koca kaside ve ilahiler okudu.

Bu gecenin tüm İslam aleminin kurtuluşuna ve huzuruna vesile olmasını temenni eden Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, "Berat, malum olduğu üzere af edilmek, bağışlanmak anlamlarına geliyor. Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili olarak Peygamber Efendimizin hadislerinde de yer almış bir mübarek gecedir." ifadesini kullandı.

- Saraybosnalılar Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde saf tuttu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde Berat Kandili vesilesiyle program düzenlendi.

Akşam namazının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit, ilahi ve kasideler okundu.

Programda gecenin önemine vurgu yapılırken, çok sayıda Saraybosnalı Ramazan ayına yaklaşmış olmanın sevincini yaşadı.

Berat Kandili vesilesiyle ülke genelindeki camilerde etkinlikler düzenlendi.











