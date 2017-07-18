18.07.2017 10:32:57
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Üsküdar'da deniz ve kara yine birleşti!
2014 yılında yaşanan bir yağışta deniz suyunun yükselmesi ile kara ve deniz sınırının yok olduğu Üsküdar'da yine aynı manzara yaşandı!
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Bu sabah İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış sebebiyle Üsküdar'da deniz yükseldi. Kara ile sınır yook oldu ve yine aynı manzara ortaya çıktı.
İşte o fotoğraf:
2014'TE DE YAŞANMIŞTI
2014'te yaşanan bir şiddetli yağışta da aynı manzara yaşanmış ve günlerce konuşulmuştu. İşte o kare: