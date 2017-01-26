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Üsküdar'da bina yangını
26.01.2017 23:47:38

Üsküdar'da bina yangını

Üsküdar'da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken apartman bulunanların son anda kendi imkanlarıyla binadan çıkması olası bir faciayı önledi.

Üsküdar'da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken apartman bulunanların son anda kendi imkanlarıyla binadan çıkması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşdere Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Akşam saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Anadolu yakasındaki bir çok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşların sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerinin müdahalesi sırasında bir aracın suyunun bittiği gözlenirken bu sırada diğer araçlar yangına müdahale etmeye devam etti.

Yangın sırasında apartman bulunanların son anda kendi imkanlarıyla binadan çıkması olası bir faciayı önledi. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.

Bir görgü tanığı "Bir anda patlama sesi gibi bir şey duyduk. Ardından çatının yandığını gördük. İtfaiye haber verdik. İtfaiye gelip müdahale etti" dedi.

Tedbir amaçlı olay yerinde ambulanslar sevk edilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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