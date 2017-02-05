05.02.2017 18:45:07

Üsküdar Belediyesi Atletizm takımı 6. kez Avrupa şampiyonu

Üsküdar Belediyesi atletizm takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışması'nda 6. Kez Avrupa şampiyonu olarak bir ilki gerçekleştirdi.

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Üsküdar Belediyesi atletizm takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışması'nda 6. Kez Avrupa şampiyonu olarak bir ilki gerçekleştirdi.Üsküdar Belediyesi spor takımı kazandığı başarılara yenisini ekledi. Portekiz'in Albufeira Şehri'nde düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışmaları'na katılan Üsküdar Belediyesi, büyük kadınlarda 6. Kez Avrupa şampiyonu olarak bir ilki gerçekleştirdi.Avrupa Kros Yarışması'nda toplamda kazandığı 26 puanla birinci olan Üsküdar Belediyesi Atletizim Takımı; İrina Ceheptayi, Özlem Kaya, Alemitu Bekele Degfa, Aslı Çakır, Elif Karabulut ve Emine Hatun Tuna'dan oluşuyor.Üsküdar Belediyesi'nin sporcuları, atletizmde önemli yerlere giden Türkiye'ye Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 6. kez kazandırarak ülkemize önemli bir destek sağladı.