19.02.2017 22:08:20
Uşakspor, Ortaca'dan 3 puan çıkardı
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup karşılaşmasında UTAŞ Uşakspor evinde Ortaca Belediyespor'u 1-0 yendi.
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup karşılaşmasında UTAŞ Uşakspor evinde Ortaca Belediyespor'u 1-0 yendi.
Stat: 1 Eylül Stadyumu
Hakemler: Meliz Özçiğdem xx, Belgin Kumru xx, Mert Uçar xx
UTAŞ Uşakspor: Gökhan xx, Levent xx, Hakan xxx, Ömercan xx, Salih xx, Serhat x (Nwogbo Dk:45 xx), Recep xx, Selçuk xx, Burak x (Çağlayan Dk:60? Yusuf x) , Mirlan xxx, İbrahim xx
Ortaca Belediyespor: Kürşat x, Cihat Can xx, Mustafa xx, Halil x (Mete Dk: 76 x, Emre x, Süleiman x, Oktay x (Ali Dk:57 x), Abdurrahman xx, Behsat x (Tugay Dk:68 x), Erdoğan xx, Yunus xx
Goller: Hakan (dk:88) (UTAŞ Uşakspor)
Sarı Kart: Selçuk, Recep, (UTAŞ Uşakspor) Tugay, Kürşat, Abdurrahman, Süleiman (Ortaca Belediyespor)
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