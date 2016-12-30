30.12.2016 12:27:15

Uşak Üniversitesi Rektörü Çelik adliyeye sevk edildi

FETÖ davası kapsamında göz altına alınan Uşak Üniversitesi Rektörü Porf.Dr. Sait Çelik, Uşak Devlet Hastanesindeki muayenesinin ardında Uşak Adliyesine götürüldü.

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FETÖ davası kapsamında göz altına alınan Uşak Üniversitesi Rektörü Porf.Dr. Sait Çelik, Uşak Devlet Hastanesindeki muayenesinin ardında Uşak Adliyesine götürüldü.15 Temmuz darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, doçent ve yardımcı doçentlerin de bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. Aranan 1 kişinin de yakalandığı öğrenildi. Rektör Çelik ile beraber 9 kişi Uşak Devlet Hastanesindeki kontrollerinin ardında adliyeye sevk edildi.