01.02.2017 10:40:21

Uşak Üniversitesi'nde 12 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Uşak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik devam eden soruşturmada Uşak Üniversitesi'nde görevli 12 kişi gözaltına alındı.

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Uşak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik devam eden soruşturmada Uşak Üniversitesi'nde görevli 12 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Fethullahcı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması"na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında KOM Şube ekipleri bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 2 Doç. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr., 2 araştırma görevlisi, 2 okutman, 1 mühendis, 1 iç denetçi, 1 tekniker olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alınarak KOM şubeye getirildi.İlk ifadeleri alınmaya başlanacak olacak şüphelilerin ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.