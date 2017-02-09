09.02.2017 17:08:32

Uşak Üniversitesi Lidya Bölgesi Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Lidya Bölgesi Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması yönündeki teklif Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Lidya Bölgesi Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması yönündeki teklif Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü.Konuyla ilgili açıklama yapan Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Lidya Bölgesi Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bölge arkeolojisi açısından önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti. Merkezin hedefinin Uşak ve yakın çevresindeki arkeoloji, sanat tarihi ve tarih araştırmaları ve bunların bilimsel sonuçlarını ortak bir veri tabanında toplayarak bölgeye yönelik araştırmaların daha nitelikli ve multidisipliner düzeyde gerçekleştirilmesi olduğunu belirten Rektör V. Prof. Dr. Sayın Dalkıran "Lidya Bölgesi Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi sempozyum, kongre gibi organizasyonlarla, bölgeye yönelik çalışan araştırmacıların bir araya gelmesini, ortak fikir ve projeler geliştirmesini ve bunların yayınlanması konusunda öncülük edecektir. Merkezimiz, Lidya Bölgesi olarak adlandırılan Uşak'ın da içinde olduğu bölgenin arkeolojik zenginliğinin tanıtılmasına, hak ettiği değeri görmesi adına çalışmalar yapacaktır."dedi.