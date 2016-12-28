28.12.2016 19:56:51

Uşak'ta üniversitelilere girişimcilik paneli

TOBB Uşak Genç Girişimciler Kurulu, Uşak Üniversitesi öğrencilerine 'Hayalden Gerçeğe, İş Dünyasında Zirveye' isimli girişimcilik paneli düzenledi.

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TOBB Uşak Genç Girişimciler Kurulu, Uşak Üniversitesi öğrencilerine "Hayalden Gerçeğe, İş Dünyasında Zirveye" isimli girişimcilik paneli düzenledi.Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi'nde gerçekleştirilen panel Latife Hanım Amfisi'inde de yayınlandı. İlginin yoğun olduğu programa konuşmacı olarak Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, ve konuşmacılar katıldı.Açılış konuşmasını gerçekleştiren Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, ilerde kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin kendilerini öğrencilik yıllarından itibaren eğitimlerle, konferanslarla, stajlarla donatmaları gerektiğini vurguladı. Sosyal platformlarda, alanında başarı kazanmış isimlerle istişare yapmanın fikri yönlendirmede, staj aşamasında ya da çalışma hayatına atılmada bir adım olacağına değinen Kandemir;" Başarılı bir girişimci olmak, başarılı bir iş yaşamına sahip olmak için risk alabilmek, insan yönetebilmek gereklidir. Piyasalarda rekabet oldukça yüksek. Bu yüzden çok daha orijinal, çok daha inovatif fikirlerle yatırım yapmalısınız." Dedi.Soru-cevap şeklinde ilerleyen programda konuşmacılar, deneyimleriyle dinleyicileri aydınlattı.Program, konuşmacılara plaketlerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.