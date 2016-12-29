29.12.2016 18:02:48

Uşak'ta taşıma merkezi okullar Cuma günü tatil edildi

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 'Taşıma Merkezi Okullarda' eğitime bir gün ara verildi.

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Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Taşıma Merkezi Okullarda" eğitime bir gün ara verildi.Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir" denildi.