03.03.2017 20:57:17
Uşak'ta kaçak sigara operasyonu
Tırda yapılan aramada 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındıUşak'ta düzenlenen operasyonda 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir-Ankara karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında doğu illerinden gelen tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada ay çiçeği çuvallarına gizlenmiş 42 bin paket kaçak sigara bulundu.
Şoför A.T. (47) ile yanındaki M.A.G. (37), İ.U. (41) ile A.R.A. (36) gözaltına alındı.