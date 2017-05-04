04.05.2017 22:51:54

Uşak’ta FETÖ’den 11 kişi tutuklandı

Uşak'ta FETÖ'ye yönelik süren soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 11 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta öğretmenlikten ihraç edilen 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından “terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.