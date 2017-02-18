18.02.2017 15:16:39

Uşak'ta ev yangını: 1 ölü

Uşak'ta elektrik sobasının neden olduğu ev yangınında 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Uşak'ta elektrik sobasının neden olduğu ev yangınında 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Köme Mahallesi 1. Yurt Sokak'ta tek katlı evde sabah saatlerinde elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Tek katlı konuttan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İçeride yapılan kontrolde ise yangın esnasında evde yalnız yaşayan 22 yaşındaki Samet Ak isimli gencin feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden gencin Aydın'ın Söke ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.Olay yerinde savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsiye gönderildi.