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Uşak'ta 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' toplantısı gerçekleştirildi
13.02.2017 19:42:29

Uşak'ta 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' toplantısı gerçekleştirildi

Uşak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması hedeflerine yönelik, başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programını kapsamında oda başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Uşak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması hedeflerine yönelik, başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programını kapsamında oda başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya Uşak Valisi Ahmet Okur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir diğer oda başkanları ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda 2017 Ocak, Şubat dönemi Uşak Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü faaliyetleri ve 2017 yılında uygulanacak istihdam teşvikleri konuları görüşüldü.

Uşak Valisi Ahmet Okur'un açılış konuşması ile başlayan toplantıda Vali Okur şunları dile getirdi; "İstihdamda öncelik olan ülkemizin, iç ve dış süreçleri yoğun geçiyor. Önemli olan bu yoğun süreçte istihdam sorumluluklarının yüklenilebilmesi için işverenler ile görüşmeler yapmak. İş dünyamıza talepte bulunulan ve talep edilen istihdam artışı ile ilgili konular değerlendirilmek üzere bu toplantıyı gerçekleştirdik. İnşallah bu haftadan itibaren her iki Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinde, oradaki iş adamlarımızla ayrı ayrı toplantı yapıp bunu bizzat fikir ve görüşlerle gündeme getirmeyi arzuluyoruz. Bugünkü toplantımızın mahiyetinde özellikle oda başkanlarımızda, borsa başkanlarımızdan ve olabilecekse diğer katılımcılarımızdan bu istihdamın arttırılmasıyla ilgili Uşağımızda neler yapabiliriz, sanayimizin bu anlamdaki katkıları hangi derecede ve düzeyde olabilir bunları tespit etmek istiyoruz. Belediye Başkanımızın da önümüzdeki Mart ayında istihdamla ilgili çalışmaları olacak. Tabi Uşak'ta ciddi bir sanayi gücümüz var. Bu ne kadar artırabiliriz ne kadar geliştirebiliriz bununla ilgili sizlerin de fikir ve değerlendirmelerinizi alarak bugünkü toplantımızı bu maddelerde devam ettireceğiz' dedi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir yaptığı konuşmada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Seferberlik çağrısı üzerine Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun başlattığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında üzerimize düşeni yapacağımızı öncelikli olarak belirtmek isterim. Katıldığım TOBB Türkiye Ekonomi Şura'sında Sayın Cumhurbaşkanımız biz işverenlerden söz istedi. Artı bir istihdam sloganına bizlerde benimseyerek bu anlamda güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle istihdam konusunda devletin uygulayacağı teşvikler biz işverenlere can suyu olacak. Artı bir İstihdam sağlayarak ekonomimizin de ivme kazanacağını düşünüyorum. Başlatılan bu program, İşsizliğin belki tamamını ortadan kaldırmayacak ama büyük bir gelişme sağlamaktadır. Buradan bende açıklamak istiyorum. Oda olarak istihdama bizde destek sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda personel sayımızda imkanlarımız dahilinde %10 civarı bir artış yapacağız. Başlatılan bu programın hayırlara vesile olmasını diliyor, artı bir istihdama herkesi davet ediyorum' dedi.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişleriyle son buldu.
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