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Uşak'ta amatör futbol takımları el ele
09.05.2017 21:09:54

Uşak'ta amatör futbol takımları el ele

Uşaklı amatör futbol temsilcileri Çelik Spor 'un organize ettiği birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

Uşaklı amatör futbol temsilcileri Çelik Spor 'un organize ettiği birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

Uşaktaki amatör futbolun sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda Uşak futbolunun ve Uşaklı genç futbolcuların önünü açmak için yapılması gerekenler tartışıldı. Gecenin sonunda istişare toplantılarına devam edilmesi kararına varıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çelik Spor Başkanı Coşkun Çelik şunları söyledi; "Biz nasip olursa bu sene Uşak'ta bir farklılık yaratmak istiyoruz. Hep beraber zor bir yoldan geçtik. Hepimiz çok zorlandık düştük kalktık, yolumuz biraz çetindi ama sonu güzel oldu. Geçen sene de böyle olmasını temenni ettik ama nasip olmadı. Biz Çelik Spor'u 4 sene önce aldığımızdan bu güne kadar sürekli söylediğimiz bir şey vardı. Bir gün bize yukarılardaki bir lig nasip olursa neden Uşak'ımızdan sporcular çıkıp kendilerinöxi göstermesin? Biz neden Uşaklı olarak yukarılarda kendimizi gösteremiyoruz? Nasip olursa bu sene yarı profesyonel yarı amatör gibi olan BAL liginde sizlerin desteğini de yanımızda görmek isteriz. Burada güzel bir enerji harcamak istiyoruz. Hedefimiz hep Uşaklılarla bir yere varmaktı bunda hala ısrarcıyız. Gerek devlet kanalından gerek özel ve resmi kurumlardan gerek diğer spor kulüplerinden destek istiyoruz. Hep beraber olalım birlik olalım. Uşak'ı şehir olarak bir vizyon yapalım istiyoruz. UTAŞ Uşak Spor bunu gerçekleştirdi biz de UTAŞ gibi olmak istiyoruz. İnşallah onlar Süper Lig'e kadar çıkarlar, inşallah biz de onları arkasından kovalarız.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Uşak Başkanı Yaşar Kasım'da yaptığı konuşmada federasyonun maddi sıkıntılarından bahsetti Kasım konuyla ilgili olarak şunlar söyledi; "Biliyorsunuz Utaş Uşakspor 3.Lig'e çıktı. Çelikspor'un da onların arkasından gidebilmesi için sağlam temeller üzerinden gerçekçi hedefler koyması lazım. Çelikspor güçlü bir takım kurup birkaç yıl sonra 3.Lige çıkmak üzere bir yol izlemeli. Bu hedeflerin maddi külfetleri çok, BAL ligi 3.lig'ten daha ağır. BAL ligindeki ilk sene şampiyonluğu hedeflemek kolay değil birkaç yıl burada tecrübe kazandıktan sonra üst sıraları zorlamak daha gerçekçi. Bence Uşak'taki gençlerden güzel bir takım kurmak kendi imkanlarımız dahilinde tabi federasyonumuzun maddi yönden bir geliri yok arkadaşlar biliyorlar. Belediyeden amatörlere bir katkı yok sadece lisans paralarıyla ancak döngü yapılabiliyor. Geçen sene belediye bin TL para verdi bu sene o da gelmedi. Tabi bin, iki bin, üç bin lirayla bu işler olmuyor. Hedeflerimizi uzun vadeli düşünmeliyiz. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ederiz."

Uşak Belediyesi Spor işleri Müdürü olarak görev yapmakta olan Mustafa Tunay konuyla ilgili olarak; "Uşak'ta bir futbol kültürü oluşsun istiyorsak gençlerimizin bir yerlere gelmesini istiyorsak UTAŞ Uşak Spor ile de görüşülür amatör kulüpler UTAŞ'ın alt yapısı gibi çalışabilir, futbolcularını yetiştirir. UTAŞ şu anda 3. Lig de. Hepimizi şu an Uşaklı gençlerin bir yerlere gelmesi için uğraş veriyoruz. Bu bir teklif. Tabi bunlar görüşülmeli ben Belediye Başkanımız ile de görüşüm. Mahalle Konaklarında toplantı yaparız." dedi.

Futbol İl Temsilcisi Şakir Çakır da burada yaptığı konuşmada takımların hedeflerini koyarken sağlam adımlarla büyümek doğrultusunda koymasını istedi ve ellerinden gelen yardımı yapacakların söyledi.

Uşaktaki amatör futbol takımlarının başkanları, yöneticileri ve antrenörleri de yaptıkları değerlendirmede bu yıl BAL Ligine yükselen Çelik Sporun kadro ağırlığının Uşaklı gençlerden oluşturacak olması kendilerini heyecanlandırdıklarını Uşak'ta futbol oynayan gençlerin önünü açacak olmasından dolayı her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler.
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