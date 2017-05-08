08.05.2017 23:12:27

Uşak'ta alacak verecek cinayeti: 2 ölü

Uşak'ta iki gündür kendilerinden haber alınamayan 2 kişinin cesedi bulundu. Bu kişilerin alacak verecek meselesi yüzünden öldürülüp cesetlerinin araziye gömüldüğü ortaya çıktı.

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Uşak'ta iki gündür kendilerinden haber alınamayan 2 kişinin cesedi bulundu. Bu kişilerin alacak verecek meselesi yüzünden öldürülüp cesetlerinin araziye gömüldüğü ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Osman Çıtır ve Ünal Ergün isimli kişilerden yaklaşık 2 gündür haber alınamıyordu. Yakınlarının durumu polise bildirmesi sonucu Uşak Emniyet Müdürlüğü, kayıp kişiler hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Osman Çıtır'a ait otomobil Uşak merkez Yapağılar köyü yakınlarındaki arazide terk edilmiş halde bulundu. Güvenlik güçleri bu bölgede arama ve inceleme çalışması başlattı. Çalışma esnasında köylülerden Ö.S. isimli şahsın şüpheli davranışları üzerine Jandarma bu şahsı gözaltına alarak sorgulamaya başladı. Ö.S.'nin sorgusunda Çıtır ve Ünal'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü ve cesetleri araziye gömdüğünü itiraf ettiği bildirildi.Ö.S.'nin tarif ettiği yerde cesetler iş makinesiyle çıkartılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.Cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.