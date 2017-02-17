17.02.2017 10:18:20

Uşak'ta 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Uşak polisi aldığı ihbar sonrası bir tıra yaptığı operasyonda 67 bin paket kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirdi.

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Uşak polisi aldığı ihbar sonrası bir tıra yaptığı operasyonda 67 bin paket kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uşak üzerinden kaçak ve bandrolsüz sigara sevkıyatı yapılacağını tespit etti. Bunun üzerine takibe aldığı bir tırı uygulama noktasında durduran ekipler arama yaptı. Tırın altına yapılan özel bölmede gizlenmiş değişik markalarda 67 bin paket kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ü. (48) isimli şahıs çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.