29.01.2017 21:34:00

Uşak Belediyesi Pazar mesaisinde

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan kentin her noktasında 7/24 yol yapım çalışmaların süreceğini belirterek, 'Söz verilen Uşak'ın inşası için gece gündüz demeden çalışacağız' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan kentin her noktasında 7/24 yol yapım çalışmaların süreceğini belirterek, "Söz verilen Uşak'ın inşası için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.Kent genelinde soğuk kış şartlarının yerini güzel havalara bırakmasıyla Uşak Belediyesi şehir içi yol yapım çalışmalarına hız verdi. Bozuk yol bırakmamak adına ilgili birimleriyle işe koyulan Uşak Belediyesi, bu kapsamda asfalt serimi çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi'nde yapılan asfalt serimini yerinde inceleyen Başkan Cahan, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek dertlerini dinledi. Yapılan çalışmaların incelenmesine Başkan Nurullah Cahan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Uludağ ve Hüseyin Ufuk Uğur, Özel Kalem Müdürü Seyfullah Furtana ve UTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çümen katıldı.Şehrin daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması adına çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurgulayan Başkan Cahan, "İlimiz zorlu bir kış mevsimi geçiriyor. Ama son günlerde havalar biraz daha düzeldi ve bizlere sağlıklı bir çalışma ortamı doğdu. Belediye olarak şehrimizin ana caddeleri başta olmak üzere tüm sokaklarımızda bozuk yol kalmaması adına işe koyulduk. Tüm mahallelerimizde değişimi sağlamak ve yeni Uşak'ı inşa etmek için gayret gösteriyoruz. Bugün de Necati Özen Caddesi sakinleri ile birlikte olalım, onların dertlerini dinleyelim istedik. Uşak Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ihtiyaç duyulan her noktaya hizmetlerini ulaştırmaya devam edecek" ifadesini kullandı.