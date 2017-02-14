SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Usain Bolt yılın sporcusu
15.02.2017 00:05:10

Usain Bolt yılın sporcusu

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu Jamaikalı atlet Usain Bolt seçildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Laureus Vakfı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, Monaco'da düzenlenen törende belli oldu.

Törenin sunuculuğunu, İngiliz aktör Hugh Grant ve İngiliz televizyon spikeri Kate Abdo yaptı.

Etkinliğe Michael Johnson, Renaud Lavillenie, Andriy Shevchenko, Carles Puyol, David Coulthard, Nadia Comaneci, Mika Hakkinen, Cafu, Luis Figo, Boris Becker, Ruud Gullit, Missy Franklin, Alessandro Del Piero, Clarence Seedorf, Jens Lehmann, İlkay Gündoğan, Edwin Moses, Nico Rosberg, Claudio Ranieri, Fabio Capello ve Nusret Gökçe gibi spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

"Yılın Erkek Sporcusu" ödülünü, Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın 100 ve 200 metrede altın madalyalı ismi Jamaikalı atlet Usain Bolt kazandı. Dördüncü kez bu ödülü alan Bolt, bu alanda İsviçreli tenisçi Roger Federer'i yakaladı.

Daha önce 2009, 2010 ve 2013'te bu ödülü kazanan Bolt, İskoç tenisçi Andy Murray, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ABD'li basketbolcular Stephen Curry ve LeBron James ile İngiliz atlet Mo Farah'ı geride bıraktı.

Brezilya'daki olimpiyatlarda artistik cimnastik branşında 4 altın ve bir bronz madalya kazanma başarısı gösteren ABD'li Simone Biles, "Yılın Kadın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Biles, Alman tenisçi Angelique Kerber, ABD'li yüzücü Katie Ledecky, ABD'li atlet Allyson Felix, Jamaikalı atlet Elaine Thompson ve İngiliz bisikletçi Laura Kenny'yi geçmeyi başardı.

Yılın takımı ödülü Cubs'a
Amerikan Beyzbol Ligi'nde 108 yıl sonra şampiyonluk yaşayan Chicago Cubs, "Yılın Takımı" seçildi.

Formula 1'de geçen sezonu Mercedes takımıyla şampiyon tamamlayan Alman Nico Rosberg ise "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu" oldu.

Bu arada törene katılan ünlü isimlerin giydiği çeşitli spor ayakkabıların açık artırma ile satışından elde edilecek gelir, yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Dağıtılan ödüller şöyle:

Yılın Erkek Sporcusu: Usain Bolt (Jamaika) - Atletizm

Yılın Kadın Sporcusu: Simone Biles (ABD) - Cimnastik

Yılın Takımı: Chicago Cubs (ABD) - Beyzbol

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu: Nico Rosberg (Almanya) - Motor sporları

Yılın Geri Dönüşü: Michael Phelps (ABD) - Yüzme

Yılın Engelli Sporcusu: Beatrice Vio (İtalya) - Eskrim

Yılın Ekstrem Sporcusu: Rachel Atherton (İngiltere) - Dağ bisikleti

Yılın En İyi Spor Anı: Barcelona 12 Yaş Altı Takımı (İspanya) - Futbol

Spor Ruhu: Leicester City (İngiltere) - Futbol

İyilik İçin Spor: Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı


    YORUM YAZ

YORUMLAR

PSG'den Barcelona'ya tarihi fark
PSG'den Barcelona'ya tarihi fark
Şampiyonlar Ligi 2. Tur’unda Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-0 yendi...
15.02.2017 00:50:41
Türkiye'ye Fırat Kalkanı övgüsü
Türkiye'ye Fırat Kalkanı övgüsü
SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Ulutaş, 'Fırat Kalkanı, Türkiye’nin başarı hikayesidir' dedi...
15.02.2017 00:39:43
Usain Bolt yılın sporcusu
Usain Bolt yılın sporcusu
Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu Jamaikalı atlet Usain Bolt seçildi...
15.02.2017 00:05:10
İngiltere'den Kuzey Kore'ye çok sert tepki
İngiltere'den Kuzey Kore'ye çok sert tepki
Kuzey Kore yönetiminin hafta sonunda gerçekleştirdiği füze denemesinin ardından İngiltere, konuyla ilgili olarak bu ülkenin Londra Büyükelçisi Choe II'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
14.02.2017 22:25:58
''Zigetvar'daki Kanuni türbesinde çalışmalar sürecek''
''Zigetvar'daki Kanuni türbesinde çalışmalar sürecek''
Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pap, 1566'da Zigetvar kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni türbesi çalışmaların bu yıl da devam edeceğini söyledi.
14.02.2017 22:10:11
Amerikan Gizli Servis'in başkanı emekliye ayrılıyor
Amerikan Gizli Servis'in başkanı emekliye ayrılıyor
ABD Başkanı ve ailesini korumakla görevli olan Gizli Servis'in Başkanı Joseph Clancy emekliye ayrılacağını açıkladı.
14.02.2017 21:52:24
Az yemek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor
Az yemek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor
Bilim adamları, kalori tüketimini azaltmanın hücrede yaşlanma sürecini yavaşlattığını keşfetti.
14.02.2017 21:06:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Sırrı Süreyya Önder: PYD önemli bir müttefik
Sırrı Süreyya Önder: PYD önemli bir müttefik
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Etyen Mahçupyan: Yeni sistemin savunulması zor
Etyen Mahçupyan: Yeni sistemin savunulması zor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Dünya siyasetine Türk tipi katkı: Hükümet yanlısı muhalefet
Dünya siyasetine Türk tipi katkı: Hükümet yanlısı muhalefet
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Suriyeli Kürt muhalifler Moskova'ya gitmiyor
Suriyeli Kürt muhalifler Moskova'ya gitmiyor
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Bir Türk 6 Alman’ı yangından kurtardı
Bir Türk 6 Alman’ı yangından kurtardı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları