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Ürün Takip Sistemi Samsun'da anlatıldı
10.02.2017 18:27:52

Ürün Takip Sistemi Samsun'da anlatıldı

Samsun'da, TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu adına yürütülen Ürün Takip Sistemi(ÜTS) kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Samsun'da, TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu adına yürütülen Ürün Takip Sistemi(ÜTS) kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonluğunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(STSO), Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi(MEDİKÜM) ve TÜMDEF işbirliği ile Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerine yönelik ÜTS Eğitim Programı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen programa, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Sağlık İl Müdürü Dr. Yusuf Güney, STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbı Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Soysal, TÜBİTAK uzmanları ve firma temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MEDİCÜM Başkanı Dr. Ahmet Ayademir, "Sayın Valimizin katkılarıyla Samsun'da Medikal İktisat Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş bulunmaktadır. Bu bağlamda bunu destekleyecek insan kaynakları oluşumu için Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunana Meslek Yüksek Okulunda ilgili birimler oluşturulmuş, önümüzdeki dönemde sayın valimizin yoğun desteğiyle Tıbbi Cihaz Teknolojileri Anadolu Meslek Lisesi Samsun'da faaliyete geçecektir. Samsun'da bin dönümlük arazi üzerinde dünyanın en büyük Medikal İhtisas Sanayi Bölgesi oluşturulmuştur. İki bin dönüm de bu bölgenin rezervi vardır. Dolayısıyla günümüzde ekonomik kondiksiyonda dünyanın içinde bulunduğu ekonomik sorunlar üretimi zorunlu hale getirmektedir. Bölgemizde bu yönde yoğun çalışmalar vardır. Sayın Valimizin öncülüğünde burada bir Samsun markası Mediclust Samsun markası oluşturulmuştur. Bu medikal türlerinin ortak markasıdır. Bu markanın da şirketleştirme konusunda kamu kuruluşlarıyla görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Murzioğlu: "Herşeyin ortak paydası insan"

Tüm üyelerinin birinci amacının üretim olduğunu belirten STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapıyoruz. Herşeyin ortak paydası insan. ÜTS'nin detaylarını uzmanlarından dinleyeceğiz. Bu çok geniş ürün gamına hitap eden bir sistem. Vücuda implante edilen ürünlerden tutun yatağa mahkum yaşlılarımızın hasta bezlerinden şırıngalara; monitorize edilen hastalarda kullanılan cihazlardan görüntüleme sistemlerine çok geniş bir yelpazede insan sağlığı ve ürün güvenliğini esas alan çok önemli bir uygulama" diye konuştu.

Vali Şahin: "PTT'de görev yaparken de Mektup Takip Sistemini getirdik"

Toplantının önemine vurgu yapan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Bugün çok önemsediğim bir konu başlığında bir toplantı düzenleniyor. Bütün toplantılarda söylediğim gibi kim bir kişi fazla istihdam ederse onu kucaklayasım geliyor. Bunun nedeni şu; Türkiye'nin birinci önceliğinin farkında olalım veya olmayalım istihdam olduğunu görmemiz gerekiyor. Terörün de alt bileşenlerinin altında istihdam sorunu var. Eğer biz istihdamı sağlıklı bir şekilde yürütüyor olsak, milli gelirimiz kişi başına 15-20 bin dolar seviyesinde olsa ben inanıyorum ki terör ve teröristler bu kadar artmaz. Onun için de biz istihdamı mutlak suretle artıracağız. İlaç Takip Sistemi ilk geldiğinde ilaçlar takip edileceği için en çok eczacılar tepki gösterdi ama şu an çok sağlıklı bir şekilde ilerliyor. PTT'de görev yaparken de Mektup Takip Sistemini getirdik. Benim derdim Türkiye'de üretelim ve Türkiye'de üretilenleri takip edelim. Değilse bu bir tercih meselesi gibi geliyor bana. İlk adımın atıldığı Cumhuriyetin kuruluşundaki bu şehirde, Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılında acaba biz ilk on ekonomiye sahip olan ülkeler arasına girmenin mücadelesini vereceksek gerçekten üretimin içerisinde olmamız gerekiyor. Dün değerli bakanlarımıza, diğer tüm valilerin huzurunda medikal aletler konusunu arz ettim. Biz Samsun'da bir medikal kümelenme ortaya çıkarıyoruz. Cazibe Merkezi içerisinde özellikle medikal aletlerde Samsun Cazibe Merkezi olsun. Biz bu konuyu Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a da aktardık. Merdivenleri basamak, basamak çıkmak gerekiyor. Bu konuyu olabildiğince duyuralım. Bu konuda bir kamuoyu oluşturabilirsek başarılı oluruz. İstihdam konusunda Samsun Türkiye'de diğer illere nazaran çok daha şanslı. Samsun bu bölgede Çorum ile birlikte istihdam konusunda en başarılı illerin başında geliyor. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Samsun'da medikal aletler konusu peşini bırakmayacağız bir konu. Aynı zamanda bu alan stratejik bir alan. Samsun'daki cerrahi alet üreticileri inanılmaz fedakarlık gösteriyorlar. Bu arkadaşlar tek başlarına mücadele verip ülke ekonomisine katkı sağlamak için çaba sarf ediyorlar. Biz bunları bu konunda yalnız bırakırsak her şeyden öte vatanperverliğimize gölge düşürürüz diye düşünüyorum. Özellikle medikal aletlerde ithalat ve ihracatla ilgili hangi kalemler ithal ediliyorsa alacığız, onları burada üretmeye çalışacağız. Samsun'da ne kadar çok üretirsek o kadar istihdamımız artacak. Samsun'da üretim yapan arkadaşlar bu ürünleri üretiyorlar bu ürünleri en çok Almanya kendi ülkesine ithal ediyor. Almanya sadece bu ürünlere kendi Made İn Germany damgasını vuruyor. Almanya bu aynı ürünleri on kat pahalı bir şekilde Samsun'daki hastanelere dağıtıyor. Biz Samsun'da Mediclust markasını oluşturduk. Bizim hastanelerde doktorlarımızın kullandıkları ürünler Samsun'da üretilmektedir. Doktorlarımızın bu konuda ikna edilmesi gerekiyor. Biz ne kadar ürün üretirsek üretelim, ihtiyacımızın yüzde onunu üretebiliyoruz. Eğer bu ülkeyi, vatanı, bayrağı, milleti ve toprağı seviyorsak, bu mücadelenin içinde olacaksak üretime katkı sağlayarak olacak. Biz şu anda ilimizde Samsun'da Medikal Aletler Anadolu Meslek Lisesini açtık. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bu lisemize öğrenci alacağız. Bafra ilçemizde bir dönümlük arazi üzerine Medikal Aletler İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kurduk ve şu an bitti. Burası 24 saat işleyen bir Organize Sanayi Bölgesi olsun diye bir konsept geliştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, biz ürün üretirsek takip edebiliriz. Onun için Ürün Takip Sistemi kaçınılmaz bir şekilde önemli. Ama bir an önce ürün üretelim sonrada dönüp takip edelim. Samsun aynı zamanda bir sağlık kenti. Sağlık sektörü Türkiye'de çok iyi bir yolda. Yabancıların gelip Türkiye'de tedavi almaları gurur verici bir durum. Emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah biz bu ürün üretimi ve takibi konusunda da başarı yakalarız diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

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