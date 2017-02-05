05.02.2017 14:38:23

Urfa'da 150, Hatay'da 38 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda Şanlıurfa'da 150, Hatay'da 38 kişi gözaltına alındı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda Şanlıurfa'da 150, Hatay'da 38 kişi gözaltına alındı.ŞANLIURFAŞanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyelilerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı. Kent merkezi ve ilçelerinde çok sayıda polisinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Terörle Mücadele şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında izlemeye aldığı Suriyelilerin yakalanması için sabah saatlerinde harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Baskın yapılan bir otel, Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Zanlılar ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulamanın yapılacağı bildirildi.HATAYHatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda ise 38 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 38 kişinin sorgulamalarının sürdüğü bildirildi.(Bekir Basmacı - Adem Karagöz / İHA)