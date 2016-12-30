30.12.2016 18:08:00

'Üretken Kadın, Güçlü Atakum Projesi' başladı

Atakum Belediyesi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa yürütülen 'Üretken Kadın, Güçlü Atakum Projesi' bugün yapılan toplantı ile başladı.

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Atakum Belediyesi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa yürütülen "Üretken Kadın, Güçlü Atakum Projesi" bugün yapılan toplantı ile başladı.Üretken Kadın, Güçlü Atakum Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın Sözleşme Makamı olduğu Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi - 2 Hibe Programı kapsamında desteklenerek 1 Ekim'den beri Atakum Belediyesi koordinatörlüğünde devam ediyor. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü ve Atakum Halk Eğitim Merkezi'nin eş başvuru sahibi olduğu proje 12 ay sürecek. Bin 200 proje arasından 40 proje arasına girmeyi başaran Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi'nin toplam bütçesi 206 bin 57 euro.Proje ile işgücü piyasası içerisinde bulunamayan 25-64 yaş arası 10'u engelli toplam 50 kadına mesleki yeterlilik kazandırılmak suretiyle istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda 30 Eylül 2017 tarihine kadar 10'u engelli toplam 50 kadına hayat boyu öğrenme modülleri doğrultusunda ini işlemeci ve çinici meslek eğitimi kursları, İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, ilkyardım eğitimi, uygulamalı girişimcilik eğitimi, etkili iletişim, kadın ve aile sağlığı, satış pazarlama teknikleri gibi eğitimler verilecek. Kursiyerler eğitim süresince günlük 8 euro para kazanacak.Başkan Taşçı: "Kadınlar kentlerin kalkınmasındaki en büyük güç"Toplantıda açılış konuşmasında söz alan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak her zaman kadının gücüne inanan ve kadınların kentlerin kalkınmasında büyük bir güç olduğuna inananlardanız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınlara yönelik olarak gerek şiddet olaylarının önüne geçilmesine gerekse kadın vatandaşlarımızın kalkınması, eğitilmesi ve mesleki anlamda bilgi ve birikimlerini arttırabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu noktada öncü bir belediye olduğumuza inancım tam. Göreve geldiğimiz ilk günlerde Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'ni kurarak ilçemizde yaşayan dezavantajlı gruplara yönelik güzel çalışmalar ortaya koyduk. Atakumlu kadınların mesleki açıdan geliştirilmesi noktasında ilçemizde bulanan bütün kültür evlerini birleştirerek AKSEM'i oluşturduk. Bununla da kalmayarak Samsun'da tüm belediyeler arasında ilk defa Kadın ve Aile Müdürlüğünü oluşturduk. Kadın geliştiğinde toplum gelişir. Kadın kendini en iyi şekilde yetiştirdiğinde bundan en büyük katkıyı gelecek nesillerimiz alacaktır. AKSEM 2 bin 700 kursiyeriyle hizmet veriyor. Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi 40 gönüllü yöneticisiyle Atakum'a hizmet ediyor. Açtığımız ve açacağımız mesleki edindirme kurslarıyla sayımız bir hayli daha artacaktır. Bu kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Karaaslan: "Projenin kadınlara yönelik olması çok önemli"Projenin kadın ve istihdam odaklı olmasının çok önemli olduğunun altını çize AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bu konu 2 yönüyle benim için çok önemli. Şehrimizde AB ile ortaklaşa gerçekleşecek böyle bir projenin kadınlara yönelik olması çok önemli. Buradan istihdam, eğitim olanaklarının verilecek olması çok önemli. Çevre, şehir ve kültürden sorumlu olduğum için kültür boyutuyla bu projenin ön plana çıkıyor olması da benim için önemli. Çünkü çinicilik UNESCO tarafından dünya kültür listesine girmesinin yanı sıra aynı zamanda da bizim kendi medeniyetimizin izlerinin taşınacağı çok önemli bir sanattır. Hem bu sanata değer veren değer verirken de kadını destekleyen böyle önemli bir projenin en azından başlangıcında aranızda olmak istedim. Bu projenin Samsun'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından sahne alan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu Ümmiye Koçak, programa katılanlara hayat hikayesini ve başarılarını anlattı.Programa ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve çok sayıda davetli katıldı.