SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Üretken Kadın, Güçlü Atakum Projesi' başladı
30.12.2016 18:08:00

'Üretken Kadın, Güçlü Atakum Projesi' başladı

Atakum Belediyesi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa yürütülen 'Üretken Kadın, Güçlü Atakum Projesi' bugün yapılan toplantı ile başladı.

Atakum Belediyesi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa yürütülen "Üretken Kadın, Güçlü Atakum Projesi" bugün yapılan toplantı ile başladı.

Üretken Kadın, Güçlü Atakum Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın Sözleşme Makamı olduğu Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi - 2 Hibe Programı kapsamında desteklenerek 1 Ekim'den beri Atakum Belediyesi koordinatörlüğünde devam ediyor. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü ve Atakum Halk Eğitim Merkezi'nin eş başvuru sahibi olduğu proje 12 ay sürecek. Bin 200 proje arasından 40 proje arasına girmeyi başaran Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi'nin toplam bütçesi 206 bin 57 euro.

Proje ile işgücü piyasası içerisinde bulunamayan 25-64 yaş arası 10'u engelli toplam 50 kadına mesleki yeterlilik kazandırılmak suretiyle istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda 30 Eylül 2017 tarihine kadar 10'u engelli toplam 50 kadına hayat boyu öğrenme modülleri doğrultusunda ini işlemeci ve çinici meslek eğitimi kursları, İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, ilkyardım eğitimi, uygulamalı girişimcilik eğitimi, etkili iletişim, kadın ve aile sağlığı, satış pazarlama teknikleri gibi eğitimler verilecek. Kursiyerler eğitim süresince günlük 8 euro para kazanacak.

Başkan Taşçı: "Kadınlar kentlerin kalkınmasındaki en büyük güç"

Toplantıda açılış konuşmasında söz alan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak her zaman kadının gücüne inanan ve kadınların kentlerin kalkınmasında büyük bir güç olduğuna inananlardanız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınlara yönelik olarak gerek şiddet olaylarının önüne geçilmesine gerekse kadın vatandaşlarımızın kalkınması, eğitilmesi ve mesleki anlamda bilgi ve birikimlerini arttırabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu noktada öncü bir belediye olduğumuza inancım tam. Göreve geldiğimiz ilk günlerde Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'ni kurarak ilçemizde yaşayan dezavantajlı gruplara yönelik güzel çalışmalar ortaya koyduk. Atakumlu kadınların mesleki açıdan geliştirilmesi noktasında ilçemizde bulanan bütün kültür evlerini birleştirerek AKSEM'i oluşturduk. Bununla da kalmayarak Samsun'da tüm belediyeler arasında ilk defa Kadın ve Aile Müdürlüğünü oluşturduk. Kadın geliştiğinde toplum gelişir. Kadın kendini en iyi şekilde yetiştirdiğinde bundan en büyük katkıyı gelecek nesillerimiz alacaktır. AKSEM 2 bin 700 kursiyeriyle hizmet veriyor. Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi 40 gönüllü yöneticisiyle Atakum'a hizmet ediyor. Açtığımız ve açacağımız mesleki edindirme kurslarıyla sayımız bir hayli daha artacaktır. Bu kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Karaaslan: "Projenin kadınlara yönelik olması çok önemli"

Projenin kadın ve istihdam odaklı olmasının çok önemli olduğunun altını çize AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bu konu 2 yönüyle benim için çok önemli. Şehrimizde AB ile ortaklaşa gerçekleşecek böyle bir projenin kadınlara yönelik olması çok önemli. Buradan istihdam, eğitim olanaklarının verilecek olması çok önemli. Çevre, şehir ve kültürden sorumlu olduğum için kültür boyutuyla bu projenin ön plana çıkıyor olması da benim için önemli. Çünkü çinicilik UNESCO tarafından dünya kültür listesine girmesinin yanı sıra aynı zamanda da bizim kendi medeniyetimizin izlerinin taşınacağı çok önemli bir sanattır. Hem bu sanata değer veren değer verirken de kadını destekleyen böyle önemli bir projenin en azından başlangıcında aranızda olmak istedim. Bu projenin Samsun'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu Ümmiye Koçak, programa katılanlara hayat hikayesini ve başarılarını anlattı.

Programa ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve çok sayıda davetli katıldı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Borsa yılı yükselişle kapattı
Borsa yılı yükselişle kapattı
Yılın son işlem gününde Borsa İstanbul 78.000 puanın üzerinde kapanmayı başardı.
30.12.2016 18:43:26
Köprülerde yeni düzenleme
Köprülerde yeni düzenleme
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için taşımacıya bin 500, sürücüye 500 lira ceza verilecek.
30.12.2016 18:39:32
Gaziantep'te IŞİD operasyonu
Gaziantep'te IŞİD operasyonu
Gaziantep'te IŞİD'e yönelik gerçekleşetirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
30.12.2016 17:32:42
Clattenburg Çin'den teklif bekliyor
Clattenburg Çin'den teklif bekliyor
Çin Süper Ligi'nin hakem transferi yapacağı iddialarının ardından konuşan İngiliz hakem Mark Clattenburg teklif beklediğini açıkladı.
30.12.2016 17:28:33
BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya teşekkür mektubu
BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya teşekkür mektubu
Ban, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup göndererek, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.
30.12.2016 17:27:12
Eğirdir Gölü buz tuttu
Eğirdir Gölü buz tuttu
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü’nde kısmen buzlanmaya neden oldu.
30.12.2016 17:23:10
Kalp pillerinde siber tehlike
Kalp pillerinde siber tehlike
ABD hükümeti akıllı kalp pillerinin ve ağ üzerinde çalışan diğer sağlık cihazlarının olası siber güvenlik açıklarıyla ilgili üreticilere yönelik uyarı yayımladı.
30.12.2016 17:11:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
'Türk askerleri videosu montaj'
'Türk askerleri videosu montaj'
TRT'ye 'terörü övme' cezası
TRT'ye 'terörü övme' cezası
Astana'da muhalifleri temsil edecek isim: Riyad Hicad
Astana'da muhalifleri temsil edecek isim: Riyad Hicad
Obama'dan Rusya'ya yönelik hamle sonrası ilk açıklama!
Obama'dan Rusya'ya yönelik hamle sonrası ilk açıklama!
FETÖ'nün Afrika faaliyetleri için 'Büyükelçi' önerisi
FETÖ'nün Afrika faaliyetleri için 'Büyükelçi' önerisi
ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı
ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı
'IŞİD rejimin kusurlarını örtmek için icat edildi'
'IŞİD rejimin kusurlarını örtmek için icat edildi'
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine saldırı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
THY'den büyük atak
THY'den büyük atak
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi
Uygur halkından camilerini yıkan Çin'e tepki
Uygur halkından camilerini yıkan Çin'e tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları