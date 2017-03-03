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Üreticiye gübre için 'e-reçete' uyarısı
03.03.2017 10:45:46

Üreticiye gübre için 'e-reçete' uyarısı

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, fındık bahçelerine atılan nitratlı gübreler için üreticilerin e-reçete almaları gerektiğini söyledi.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, fındık bahçelerine atılan nitratlı gübreler için üreticilerin e-reçete almaları gerektiğini söyledi.

Fındık bahçelerine bahar öncesi atılan nitratlı gübrelerin artık e-reçete iznine tabi olduğunu belirten Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin e-reçetelerini il ve ilçe müdürlüklerinden alabileceklerini duyurdu. Terör örgütlerinin nitratlı gübreleri patlayıcı yapımında kullandığı için bakanlığın kontrollü olarak kullanılmasına izin verdiğini hatırlatan Yılmaz, "Üreticilerimiz gübre atmadan önce ilçe müdürlüklerimize başvurarak e-reçete almaları gerekmektedir. 4 nüsha hazırlanan reçetenin 1 nüshası İlçe Müdürlüğünde kalacak 3 nüsha ile bayiye gidildiğinde bir nüshası da bayide kalacak. Diğer 2 nüsha ile gübreyi alarak mahalleye gidebilirsiniz. Daha sonra ilçe müdürlüğü ile irtibata geçerek belirtilen takvim doğrultusunda ilçe müdürlüğü personeli veya muhtar ve azalar eşliğinde gübre bahçeye uygulanabilir" dedi.

Gübre alırken izlenecek yol

Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatı'na göre, Kalsiyum Amonyum Nitrat (Yüzde 26 CAN ve yüzde 21 CAN) gübresi alacak çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi'ne (TUKAS) kayıtlı olmak zorunda. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, gübre satın almak isteyen çiftçilerin sistemdeki (ÇKS/TUKAS) arazi ve ürün durumunu göz önünde bulundurarak 4 (dört) nüsha e-reçete düzenleyecek. E-reçete, Gübre Kayıt ve Takip Sistemi (GKTS) üzerinden sistemde yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından verilecek. Çiftçi, e-reçete ile birlikte gübreyi satın alacağı bayi/dağıtıcıya başvurması gerekiyor. Satış sırasında e-reçete üzerine yer alan satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (çiftçi) tarafından imzalanacak. Satılan gübrenin firma adı mutlaka e- reçete üzerine yazılacak. Dağıtıcı/Bayi tarafından 'Çiftçi Yol Kontrol Belgesi' düzenlenerek nakil yapılacak. Bayi/dağıtıcı çiftçiye sattığı Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 21 CAN-yüzde 26 CAN) gübrelerini gösteren e-reçetenin bir kopyasını bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne haftalık olarak bildirecek. İl/ilçe müdürlüğü personeli, e-reçetede yer alan gübre bilgilerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemi'nde 'bayi stok çıkışı'na girecek.
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