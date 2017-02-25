26.02.2017 09:27:47

'Üreticiler tarım sigortasını ihmal etmemeli'

Tarım Kredi Genel Müdürü Karayama:- '2017 yılında çiftçiler ÇKS kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla sigortalarını istedikleri zaman Tarım Kredi'den yaptırabilirler'- 'Üreticilerin, yoğun kış şartlarını da göz önünde bulundurarak tarım sigortalarını ihmal etmemeleri gerekiyor'

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Ayhan Karayama, bu sene çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla sigortalarını istedikleri zaman Tarım Kredi'den yaptırabileceklerini bildirdi.

Karayama yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin, yoğun kış şartlarını da göz önünde bulundurarak tarım sigortalarını ihmal etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üzerinden yapılan tarım sigortalarında primin yarısının, bazı teminatlarda ise primin üçte ikisinin devlet tarafından ödendiğine dikkati çeken Karayama, çiftçilerin, tarımsal işletme varlıklarını TARSİM'e sigorta ettirmeleri halinde, Tarım Kredi'den kullandıkları kredilere ait faizlerin bir kısmının da devlet tarafından ödendiğini ve çiftçilerin indirimli faiz oranlarından faydalandırıldığını kaydetti.

Karayama, 2016 yılı içerisindeki kredi borçlarının ertelenmesi işlemlerinde TARSİM'e sigorta yaptıran ortakların bu imkandan faydalanabileceğini, sigorta yaptırmayanların ise bu fırsattan yararlanamayacağını belirterek, "Bu açıdan tüm üreticilerimizin ve ortaklarımızın ÇKS bilgilerini güncellemeleri ve TARSİM'e sigorta yaptırmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bu yıl TARSİM'in kapsamının genişlediğini ve birçok yeniliğin hayata geçtiğini ifade eden Karayama, şunları kaydetti:

"Bu yeniliklerden en önemlisi, buğday için ilçe bazlı kuraklık ve verim sigortasına geçilmesi. Bu yeni sigorta ürününde, kuraklık başta olmak üzere rüzgar ve aşırı nem gibi üretim aşamasında buğdayı tehdit eden unsurlara bağlı riskler de kapsama alındı. Bunun dışında meyve ağaçları ve fidanların da sigorta kapsamına alındığını söyledi. Kirazda hasat öncesinde meydana gelen çatlama ihraç ürünlerinde çok ciddi gelir kayıplarına neden olurken, bu risk de 2017 sigorta kapsamına alınacak. Üzümün asma yaprağı da, ekonomik bir değer olduğu için afetlere karşı sigorta teminatı kapsamına alındı. 2017 yılında çiftçiler ÇKS kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla sigortalarını istedikleri zaman Tarım Kredi'den yaptırabilirler. Üreticiler, her ürünün son kabul tarihinden önce sigortalarını yaptırması gerek."