03.02.2017 11:02:21

Üretici ve tüketici bu pazarda buluşacak

Bursalı çiftçiler, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan pazarda ürünlerini satacak.

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Bursalı çiftçiler, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan pazarda ürünlerini satacak.Osmangazi Belediyesi, 'Üretici Pazarı' projesinde sona geldi. 16 ova köyüne yönelik geliştirilen proje çerçevesinde Armutköy Mahallesi'nde 21 bin 500 metrekarelik alan üzerine her biri 10 metrekarelik 16 dükkan inşa edildi. Üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturacak dükkanların teslimatı önümüzdeki günlerde yapılacak.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ova köylerinin muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi. Üretici Pazarı'nın en verimli şekilde nasıl kullanılabileceği konusunda muhtarlarla fikir alışverişi yapan Mustafa Dündar, "Bu projemizin temel hedefi, ova köylerimizde yetişen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlamak. Yıllardır ovanın korunması için adımlar atılıyor, ancak kaçak yapılaşma ve köyden şehre göç gibi sebeplerden dolayı tarım yapılan araziler her geçen gün azalıyor. Yetiştirdiği üründen para kazanamayan çiftçi arazisini satmayı tercih etmiş. Osmangazi Belediyesi olarak biz ova köylerimizdeki ziraî faaliyeti hareketlendirmek adına Üretici Pazarı projesini hayata geçirdik. Ova köylerinde yetiştirilen Bursa'ya ait ürünlerin tüketiciyle buluşması için atılmış önemli bir adım" dedi.Üretici Pazarı projesi kapsamında köylere tahsis edilecek olan 16 iş yerinin tamamlandığını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "16 köyümüze 16 dükkan inşa ettik. Yetiştirilen ürünlerin uzun süre korunması adına bölgeye bir de soğuk hava deposu inşa edeceğiz. Biz istiyoruz ki yaz kış bölgeye özgü ürünler satılsın. Vatandaş taze sebze meyve almak için burayı tercih etmeli. Bu projeyi en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Tarımın korunması için çiftçilerin bu projeyi sahiplenmesi gerekir. Muhtarımızın görüşleri bizim için çok mühim. Mimari açıdan çok güzel bir proje oldu. Şimdi sıra bu projeyi en verimli şekilde kullanmak" dedi.