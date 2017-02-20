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'Üreten Herkesin Yanındayız'
20.02.2017 11:07:51

'Üreten Herkesin Yanındayız'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası'nın ödül töreninde Kayseri'nin en önemli değerlerinden birisinin müteşebbis insan gücü olduğunu söyledi. Başkan Çelik, Kayseri'nin marka değerini artıran ve üretim yapan herkesin bundan sonra da yanında olacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası'nın ödül töreninde Kayseri'nin en önemli değerlerinden birisinin müteşebbis insan gücü olduğunu söyledi. Başkan Çelik, Kayseri'nin marka değerini artıran ve üretim yapan herkesin bundan sonra da yanında olacaklarını kaydetti.

Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Gelecek Kayseri'de adlı geleneksel ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, iş adamları ve bürokratlar katıldı.

"MÜTEŞEBBİSLERİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, törende yaptığı konuşmada sözlerine, gelecek Kayseri'de diyerek risk alan, yatırım yapan, katma değer üreten, istihdam sağlayan ve bunları yaparak Kayseri'nin marka değerine katkıda bulunan tüm iş adamlarına Kayseri adına teşekkür ederek başladı. Kayseri'nin, Kayseri'de yaşayan insanlar sayesinde farklı özellikleriyle ön plana çıkmayı başarmış bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Üç organize sanayisi, serbest bölgesi ve 3 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile ülkemizin önemli bir sanayi kentiyiz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir tarih şehriyiz. Tarihi mirasını koruyan ve tarihi değerlerine fonksiyonlar yükleyen bir kültür şehriyiz. Belediyemizin yatırımlarıyla Erciyes'in lokomotifliğinde bir turizm şehri olma yolundayız. Üniversite ve kamu hastanelerinin yanı sıra gelişmiş özel hastaneleri ile sadece Kayseri'ye değil Orta Anadolu'ya hizmet veren bir sağlık şehriyiz. Nerede olurlarsa olsunlar yaşadıkları şehre sahip çıkan insanlarımızla hayırseverler şehriyiz. Hayırseverlerin de desteğiyle kurulan üniversitelerimizle eğitim şehriyiz. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı ülkemizin en modern tesisleriyle bir spor şehriyiz. Ve tabii ki ticaret şehriyiz. Hatta saymış olduğum tüm bu özelliklerin kökeninde Kayseri'nin ticaret şehri olması yatıyor. Çünkü, bir şehre, bir ülkeye yatırım yapabilmek için iki unsura ihtiyaç var. Birincisi birikim, ikincisi de müteşebbis ruh. Kayseri, 6 bin yıla dayanan ticaret kültürüyle oluşturduğu birikim ve bu birikimi kullanan müteşebbis insan gücüyle gelişerek ve büyüyerek bugünlere gelmeyi başarmıştır. Dolayısıyla, ticareti, tüccarlarımızı, müteşebbislerimizi çok önemsiyoruz. Kayseri'ye yaptığınız katkıyı biliyor ve çok daha fazla katkı sağlamanız için her zaman yanınızda olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Üretim yapan herkesin her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"EL ELE VEREREK MARKA DEĞERİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ"

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı projelerinden de bahseden Başkan Mustafa Çelik, "Başta ulaşım olmak üzere pek çok alanda çok önemli projeleri hayata geçireceğiz. Bugüne kadar yapılmış en büyük alt yapı yatırımını bu yıl yapacağız. Zaten açık ara önde olduğumuz altyapıda çok daha mükemmel hale geleceğiz. Yeni alt geçitler yapacak, yeni yollar açacağız. Şehrimizin en büyük kent parkını yapacağız. Kentsel dönüşümde temeller atacağız. 5 yıldızlı sosyal yaşam merkezleri inşa edeceğiz. Türkiye'deki tüm sporculara hizmet verecek kamp merkezleri kuracağız. Kütüphaneler şehri yapacağımız Kayseri'ye Türkiye'nin en prestijli kütüphanesini yapacağız. İlçelerimizi de şehir merkezi konforuna ulaştıracak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hayvancılıkta Kayseri'yi ilk beşe sokacak organize besi bölgesi projemizi hayata geçireceğiz. Tüm bu yatırımlarımız hem Kayseri'nin ekonomisine katkı verecek, hem de cazibe merkezi olan Kayseri'nin bu özelliğini pekiştirecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle el ele vererek Kayseri'nin marka değerini büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ticaret Odası tarafından ödüle layık görülen iş adamları ile duayen iş adamlarına ödülleri verildi.
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