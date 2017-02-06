06.02.2017 17:53:53

Ürdün Yüksek Mahkemesi 5 kişiye idam cezası verdi

Ürdün'ün İrbid şehrinde 2016 yılının mart ayı başında güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 yüzbaşının hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak

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Ürdün'ün İrbid şehrinde 2016 yılının mart ayı başında güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 yüzbaşının hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak5 kişinin idam edilmesi kararı çıktı.Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi 28 Aralık'ta, "İrbid kentindeki terör hücresi" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanan 5 kişi hakkında idam, 15 kişi hakkında 3 yıldan 15 yıla kadar ağırlaştırılmış hapis cezası vermişti.Yüzbaşı Raşid Ezyud'un öldürülmesi, 4 özel kuvvet mensubunun da yaralanması olayı ile ilgili olarak yargılanan 20 kişi hakkında bugün Ürdün Yüksek Mahkemesi son kararını verdi.Mahkeme Başkanı Hişam Edtal sanıklarla ilgili alt mahkemenin kararını onadı. Haliyet İrbid Grubu üyesi olmakla suçlanan sanıklardan 5'i idam cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar 3 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarpıtırıldı.